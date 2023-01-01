Украинские гривны в российские рубли

Сконвертируйте UAH в RUB по реальному обменному курсу

1000 uah
2614.88 rub

1.00000 UAH = 2.61488 RUB

Среднерыночный курс в 11:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса UAH к RUB

1 мин. назад 1 UAH → 0 RUB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86031.073789.07251.456531.675170.958618.5293
1GBP1.1623911.24805103.5361.693041.947191.1142621.5381
1USD0.931350.80125182.95851.356551.560180.892817.2574
1INR0.01122680.009658440.012054210.01635220.01880680.0107620.208024

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for украинская гривна

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Украинская гривна / Российский рубль
1 UAH2.61488 RUB
5 UAH13.07440 RUB
10 UAH26.14880 RUB
20 UAH52.29760 RUB
50 UAH130.74400 RUB
100 UAH261.48800 RUB
250 UAH653.72000 RUB
500 UAH1307.44000 RUB
1000 UAH2614.88000 RUB
2000 UAH5229.76000 RUB
5000 UAH13074.40000 RUB
10000 UAH26148.80000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Украинская гривна
1 RUB0.38243 UAH
5 RUB1.91214 UAH
10 RUB3.82427 UAH
20 RUB7.64854 UAH
50 RUB19.12135 UAH
100 RUB38.24270 UAH
250 RUB95.60675 UAH
500 RUB191.21350 UAH
1000 RUB382.42700 UAH
2000 RUB764.85400 UAH
5000 RUB1912.13500 UAH
10000 RUB3824.27000 UAH