10 بيزو فلبيني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل PHP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
١٤٫٨٦ btn

1.00000 PHP = 1.48610 BTN

Mid-market exchange rate at 23:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.073289.23661.466041.647020.96518.755
1GBP1.1531411.2375102.8981.690491.899171.1127821.6263
1USD0.93180.808081183.151.366051.534680.899217.4758
1INR0.01120620.009718350.012026510.01642870.01845680.01081420.210172

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / نغولتروم بوتاني
1 PHP1.48610 BTN
5 PHP7.43050 BTN
10 PHP14.86100 BTN
20 PHP29.72200 BTN
50 PHP74.30500 BTN
100 PHP148.61000 BTN
250 PHP371.52500 BTN
500 PHP743.05000 BTN
1000 PHP1486.10000 BTN
2000 PHP2972.20000 BTN
5000 PHP7430.50000 BTN
10000 PHP14861.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Philippine Peso
1 BTN0.67290 PHP
5 BTN3.36452 PHP
10 BTN6.72904 PHP
20 BTN13.45808 PHP
50 BTN33.64520 PHP
100 BTN67.29040 PHP
250 BTN168.22600 PHP
500 BTN336.45200 PHP
1000 BTN672.90400 PHP
2000 BTN1345.80800 PHP
5000 BTN3364.52000 PHP
10000 BTN6729.04000 PHP