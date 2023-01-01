100 نغولتروم بوتاني إلى بيزو فلبيني

تحويل BTN إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

100 btn
68.48 php

1.00000 BTN = 0.68481 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:17 UTC
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BTN إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.0796589.27131.466971.668190.9538518.4077
1GBP1.1688411.2619104.3411.714611.949781.114921.515
1USD0.926250.792456182.68541.358751.545120.883517.0497
1INR0.01120180.009583990.01209410.01643280.01868670.01068510.2062

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Philippine Peso
1 BTN0.68481 PHP
5 BTN3.42403 PHP
10 BTN6.84806 PHP
20 BTN13.69612 PHP
50 BTN34.24030 PHP
100 BTN68.48060 PHP
250 BTN171.20150 PHP
500 BTN342.40300 PHP
1000 BTN684.80600 PHP
2000 BTN1369.61200 PHP
5000 BTN3424.03000 PHP
10000 BTN6848.06000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / نغولتروم بوتاني
1 PHP1.46027 BTN
5 PHP7.30135 BTN
10 PHP14.60270 BTN
20 PHP29.20540 BTN
50 PHP73.01350 BTN
100 PHP146.02700 BTN
250 PHP365.06750 BTN
500 PHP730.13500 BTN
1000 PHP1460.27000 BTN
2000 PHP2920.54000 BTN
5000 PHP7301.35000 BTN
10000 PHP14602.70000 BTN