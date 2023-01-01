250 نغولتروم بوتاني إلى بيزو فلبيني

تحويل BTN إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

250 btn
171.20 php

1.00000 BTN = 0.68479 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:18 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BTN إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.0797589.27641.467271.668470.9540518.4104
1GBP1.1688411.26205104.3491.7151.950171.1151321.5187
1USD0.926150.792362182.68251.35891.545240.8834517.0506
1INR0.01120120.009583180.012094510.01643520.01868880.01068480.206218

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Philippine Peso
1 BTN0.68479 PHP
5 BTN3.42396 PHP
10 BTN6.84791 PHP
20 BTN13.69582 PHP
50 BTN34.23955 PHP
100 BTN68.47910 PHP
250 BTN171.19775 PHP
500 BTN342.39550 PHP
1000 BTN684.79100 PHP
2000 BTN1369.58200 PHP
5000 BTN3423.95500 PHP
10000 BTN6847.91000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / نغولتروم بوتاني
1 PHP1.46030 BTN
5 PHP7.30150 BTN
10 PHP14.60300 BTN
20 PHP29.20600 BTN
50 PHP73.01500 BTN
100 PHP146.03000 BTN
250 PHP365.07500 BTN
500 PHP730.15000 BTN
1000 PHP1460.30000 BTN
2000 PHP2920.60000 BTN
5000 PHP7301.50000 BTN
10000 PHP14603.00000 BTN