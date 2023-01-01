1 بيزو فلبيني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل PHP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١ php
١٫٤٩ btn

1.00000 PHP = 1.48526 BTN

Mid-market exchange rate at 23:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.073289.23661.46611.647020.96518.7569
1GBP1.15311.23735102.8861.690341.898941.1126521.6258
1USD0.93180.808179183.151.36611.534680.899217.4775
1INR0.01120620.009719530.012026510.01642930.01845680.01081420.210192

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / نغولتروم بوتاني
1 PHP1.48526 BTN
5 PHP7.42630 BTN
10 PHP14.85260 BTN
20 PHP29.70520 BTN
50 PHP74.26300 BTN
100 PHP148.52600 BTN
250 PHP371.31500 BTN
500 PHP742.63000 BTN
1000 PHP1485.26000 BTN
2000 PHP2970.52000 BTN
5000 PHP7426.30000 BTN
10000 PHP14852.60000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Philippine Peso
1 BTN0.67328 PHP
5 BTN3.36641 PHP
10 BTN6.73283 PHP
20 BTN13.46566 PHP
50 BTN33.66415 PHP
100 BTN67.32830 PHP
250 BTN168.32075 PHP
500 BTN336.64150 PHP
1000 BTN673.28300 PHP
2000 BTN1346.56600 PHP
5000 BTN3366.41500 PHP
10000 BTN6732.83000 PHP