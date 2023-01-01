نيراس نيجيري إلى روبل روسي

تحويل NGN إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٢٣٫٨٨ rub

1.00000 NGN = 0.12388 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:47 UTC
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NGN إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.436841.662530.964518.3625
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917041.112221.1735
1USD0.9380.813471183.1271.347751.559450.904717.224
1INR0.01128390.009785880.012029810.01621310.01875990.01088330.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الروبل الروسي
1 NGN0.12388 RUB
5 NGN0.61941 RUB
10 NGN1.23883 RUB
20 NGN2.47766 RUB
50 NGN6.19415 RUB
100 NGN12.38830 RUB
250 NGN30.97075 RUB
500 NGN61.94150 RUB
1000 NGN123.88300 RUB
2000 NGN247.76600 RUB
5000 NGN619.41500 RUB
10000 NGN1238.83000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / النيرة النيجيرية
1 RUB8.07212 NGN
5 RUB40.36060 NGN
10 RUB80.72120 NGN
20 RUB161.44240 NGN
50 RUB403.60600 NGN
100 RUB807.21200 NGN
250 RUB2018.03000 NGN
500 RUB4036.06000 NGN
1000 RUB8072.12000 NGN
2000 RUB16144.24000 NGN
5000 RUB40360.60000 NGN
10000 RUB80721.20000 NGN