دولار ناميبي إلى روبية إندونيسية

تحويل NAD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
811239 idr

1.00000 NAD = 811.23900 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:22 UTC
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NAD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436541.661860.9644518.3633
1GBP1.15311.22905102.1671.656271.916051.1120121.1721
1USD0.93810.813637183.1271.34761.558970.9047517.2264
1INR0.0112850.009787870.012029810.01621130.01875410.01088390.20723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / الروبية الإندونيسية
1 NAD811.23900 IDR
5 NAD4056.19500 IDR
10 NAD8112.39000 IDR
20 NAD16224.78000 IDR
50 NAD40561.95000 IDR
100 NAD81123.90000 IDR
250 NAD202809.75000 IDR
500 NAD405619.50000 IDR
1000 NAD811239.00000 IDR
2000 NAD1622478.00000 IDR
5000 NAD4056195.00000 IDR
10000 NAD8112390.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Namibian Dollar
1 IDR0.00123 NAD
5 IDR0.00616 NAD
10 IDR0.01233 NAD
20 IDR0.02465 NAD
50 IDR0.06163 NAD
100 IDR0.12327 NAD
250 IDR0.30817 NAD
500 IDR0.61634 NAD
1000 IDR1.23268 NAD
2000 IDR2.46536 NAD
5000 IDR6.16340 NAD
10000 IDR12.32680 NAD