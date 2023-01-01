روبية موريشية إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل MUR إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٣٬٩٦٠ xaf

1.00000 MUR = 13.96000 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:20 UTC
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MUR إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.964618.3742
1GBP1.1528711.22935102.1921.656671.915621.1120621.1828
1USD0.937750.813438183.1271.34761.558240.9045517.2309
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621130.01874530.01088150.207284

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / فرنك فرنك بيك
1 MUR13.96000 XAF
5 MUR69.80000 XAF
10 MUR139.60000 XAF
20 MUR279.20000 XAF
50 MUR698.00000 XAF
100 MUR1396.00000 XAF
250 MUR3490.00000 XAF
500 MUR6980.00000 XAF
1000 MUR13960.00000 XAF
2000 MUR27920.00000 XAF
5000 MUR69800.00000 XAF
10000 MUR139600.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Mauritian Rupee
1 XAF0.07163 MUR
5 XAF0.35817 MUR
10 XAF0.71633 MUR
20 XAF1.43266 MUR
50 XAF3.58166 MUR
100 XAF7.16331 MUR
250 XAF17.90827 MUR
500 XAF35.81655 MUR
1000 XAF71.63310 MUR
2000 XAF143.26620 MUR
5000 XAF358.16550 MUR
10000 XAF716.33100 MUR