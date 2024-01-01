Mauritius rupisinden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile MUR → XAF çevirin

1.000 mur
13.251 xaf

1.00000 MUR = 13.25130 XAF

13:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856731.0761589.3611.455331.651680.9482318.3728
1 GBP1.1672311.25615104.3081.698751.927941.106821.4459
1 USD0.929250.796083183.03771.352351.53480.8811517.0727
1 INR0.01119060.009587010.012042710.0162860.01848320.01061140.205602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 MUR13.25130 XAF
5 MUR66.25650 XAF
10 MUR132.51300 XAF
20 MUR265.02600 XAF
50 MUR662.56500 XAF
100 MUR1325.13000 XAF
250 MUR3312.82500 XAF
500 MUR6625.65000 XAF
1000 MUR13251.30000 XAF
2000 MUR26502.60000 XAF
5000 MUR66256.50000 XAF
10000 MUR132513.00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Mauritius Rupisi
1 XAF0.07546 MUR
5 XAF0.37732 MUR
10 XAF0.75464 MUR
20 XAF1.50929 MUR
50 XAF3.77322 MUR
100 XAF7.54644 MUR
250 XAF18.86610 MUR
500 XAF37.73220 MUR
1000 XAF75.46440 MUR
2000 XAF150.92880 MUR
5000 XAF377.32200 MUR
10000 XAF754.64400 MUR