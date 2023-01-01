دولار ليبيري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل LRD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٣٥٫٥٢ ttd

1.00000 LRD = 0.03552 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:42 UTC
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LRD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066388.63091.437321.661680.9637518.353
1GBP1.1531411.22955102.21.657371.916081.1113421.1629
1USD0.93780.813306183.121.347951.558360.9038517.2119
1INR0.01128280.009784720.012030810.01621690.01874830.0108740.207073

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LRD0.03552 TTD
5 LRD0.17758 TTD
10 LRD0.35516 TTD
20 LRD0.71032 TTD
50 LRD1.77580 TTD
100 LRD3.55160 TTD
250 LRD8.87900 TTD
500 LRD17.75800 TTD
1000 LRD35.51600 TTD
2000 LRD71.03200 TTD
5000 LRD177.58000 TTD
10000 LRD355.16000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار ليبري
1 TTD28.15630 LRD
5 TTD140.78150 LRD
10 TTD281.56300 LRD
20 TTD563.12600 LRD
50 TTD1407.81500 LRD
100 TTD2815.63000 LRD
250 TTD7039.07500 LRD
500 TTD14078.15000 LRD
1000 TTD28156.30000 LRD
2000 TTD56312.60000 LRD
5000 TTD140781.50000 LRD
10000 TTD281563.00000 LRD