سجل أسعار الصرف من تنج كازاخستاني إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 0.025023 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.472% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة تنج كازاخستاني مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.992% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 0.0253487 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.025023 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.540%.