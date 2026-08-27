سجل أسعار الصرف من تنج كازاخستاني إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 0.26648 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.352% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة تنج كازاخستاني مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.472% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 0.269065 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.264901 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.540%.