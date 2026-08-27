سجل أسعار الصرف من تنج كازاخستاني إلى إلى التاكا البنغلاديشية

هل تبحث عن أسعار صرف KZT التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة تنج كازاخستاني السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة تنج كازاخستاني عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₸1 KZT = 0.2665 BDT

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سجل أسعار صرف تنج كازاخستاني إلى إلى التاكا البنغلاديشية

1 KZT إلى BDTآخر 7 أيام
الأعلى0.2684
الأدنى0.2665
المتوسط0.2672
التغيير-0.32%

يبلغ سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 0.26648 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.352% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة تنج كازاخستاني مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.472% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 0.269065 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.264901 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.540%.

KZT إلى BDT مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة KZT

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 KZT = 0.00 USD

انخفض بنسبة -0.56%

1 KZT = 0.00 CAD

انخفض بنسبة -0.47%

1 KZT = 0.00 SGD

انخفض بنسبة -0.44%

1 KZT = 0.03 ZAR

ارتفع بنسبة 0.02%

1 KZT = 0.00 EUR

انخفض بنسبة -0.35%

1 KZT = 0.00 GBP

انخفض بنسبة -0.26%

1 KZT = 0.00 NZD

انخفض بنسبة -0.43%

1 KZT = 0.00 AUD

انخفض بنسبة -0.56%

How to convert تنج كازاخستاني to تاكا بنغلاديشي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KZT كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BDT كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert تنج كازاخستاني to تاكا بنغلاديشي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KZT كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BDT كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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