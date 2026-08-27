سجل أسعار الصرف من تنج كازاخستاني إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي
هل تبحث عن أسعار صرف KZT التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة تنج كازاخستاني السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة تنج كازاخستاني عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف تنج كازاخستاني إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 KZT إلى ANG
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0039
|الأدنى
|0.0039
|المتوسط
|0.0039
|التغيير
|-1.22%
يبلغ سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي حاليًا 0.00386822 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.766% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة تنج كازاخستاني مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.370% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي بين أعلى مستوى 0.0039285 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.00386822 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.540%.
KZT إلى ANG مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert تنج كازاخستاني to غيلدر الأنتيل الهولندية
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اختر KZT كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ANG كالعملة التي تريد التحويل إليها.
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سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert تنج كازاخستاني to غيلدر الأنتيل الهولندية
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KZT كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ANG كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.