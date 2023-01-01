دينار كويتي إلى دينار أردني

تحويل KWD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٢٬٢٩٥٫٦٩٠ jod

1.00000 KWD = 2.29569 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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KWD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066688.67131.436821.659820.9635518.3022
1GBP1.153211.23102.2551.656931.91411.1111721.1061
1USD0.937550.813008183.13451.34711.556180.9034517.1594
1INR0.01127760.009779430.012028710.01620390.01871880.01086730.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الدينار الأردني
1 KWD2.29569 JOD
5 KWD11.47845 JOD
10 KWD22.95690 JOD
20 KWD45.91380 JOD
50 KWD114.78450 JOD
100 KWD229.56900 JOD
250 KWD573.92250 JOD
500 KWD1147.84500 JOD
1000 KWD2295.69000 JOD
2000 KWD4591.38000 JOD
5000 KWD11478.45000 JOD
10000 KWD22956.90000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Kuwaiti Dinar
1 JOD0.43560 KWD
5 JOD2.17800 KWD
10 JOD4.35599 KWD
20 JOD8.71198 KWD
50 JOD21.77995 KWD
100 JOD43.55990 KWD
250 JOD108.89975 KWD
500 JOD217.79950 KWD
1000 JOD435.59900 KWD
2000 JOD871.19800 KWD
5000 JOD2177.99500 KWD
10000 JOD4355.99000 KWD