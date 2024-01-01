Kuveyt dinarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile KWD → JOD çevirin

1.000 kwd
2.301,690 jod

1.00000 KWD = 2.30169 JOD

09:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.073589.1361.453251.652560.9482518.3144
1 GBP1.1694111.25535104.2361.699431.93251.1088921.4169
1 USD0.93150.796591183.03311.353751.539410.8833517.0605
1 INR0.01121880.009593650.012043410.01630370.01853970.01063850.205466

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Kuveyt dinarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ürdün Dinarı
1 KWD2.30169 JOD
5 KWD11.50845 JOD
10 KWD23.01690 JOD
20 KWD46.03380 JOD
50 KWD115.08450 JOD
100 KWD230.16900 JOD
250 KWD575.42250 JOD
500 KWD1150.84500 JOD
1000 KWD2301.69000 JOD
2000 KWD4603.38000 JOD
5000 KWD11508.45000 JOD
10000 KWD23016.90000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 JOD0.43446 KWD
5 JOD2.17232 KWD
10 JOD4.34464 KWD
20 JOD8.68928 KWD
50 JOD21.72320 KWD
100 JOD43.44640 KWD
250 JOD108.61600 KWD
500 JOD217.23200 KWD
1000 JOD434.46400 KWD
2000 JOD868.92800 KWD
5000 JOD2172.32000 KWD
10000 JOD4344.64000 KWD