فرنك قمري إلى دولار كندي

تحويل KMF إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٢٫٩٠ cad

1.00000 KMF = 0.00290 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:30 UTC
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KMF إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066988.69621.436951.659640.964218.3132
1GBP1.1532711.2305102.2971.65731.914131.1119821.1214
1USD0.93730.812678183.13451.346851.555570.903717.1649
1INR0.01127440.009775460.012028710.01620090.01871150.01087030.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار كندي
1 KMF0.00290 CAD
5 KMF0.01452 CAD
10 KMF0.02905 CAD
20 KMF0.05809 CAD
50 KMF0.14523 CAD
100 KMF0.29045 CAD
250 KMF0.72613 CAD
500 KMF1.45225 CAD
1000 KMF2.90451 CAD
2000 KMF5.80902 CAD
5000 KMF14.52255 CAD
10000 KMF29.04510 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / فرنك جزر القمر
1 CAD344.29200 KMF
5 CAD1721.46000 KMF
10 CAD3442.92000 KMF
20 CAD6885.84000 KMF
50 CAD17214.60000 KMF
100 CAD34429.20000 KMF
250 CAD86073.00000 KMF
500 CAD172146.00000 KMF
1000 CAD344292.00000 KMF
2000 CAD688584.00000 KMF
5000 CAD1721460.00000 KMF
10000 CAD3442920.00000 KMF