سوم قيرغيزستاني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل KGS إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
٤١٢٫١٠ uah

1.00000 KGS = 0.41210 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 16:44 UTC
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KGS إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065888.60481.436271.660.963918.3162
1GBP1.15411.22995102.2511.657481.915661.1123421.1372
1USD0.938250.813041183.13451.34761.557510.9041517.1854
1INR0.01128610.009779830.012028710.01620990.01873480.01087570.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

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KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

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KGS إلى CHF

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / هريفنيا الأوكرانية
1 KGS0.41210 UAH
5 KGS2.06050 UAH
10 KGS4.12100 UAH
20 KGS8.24200 UAH
50 KGS20.60500 UAH
100 KGS41.21000 UAH
250 KGS103.02500 UAH
500 KGS206.05000 UAH
1000 KGS412.10000 UAH
2000 KGS824.20000 UAH
5000 KGS2060.50000 UAH
10000 KGS4121.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Kyrgystani Som
1 UAH2.42660 KGS
5 UAH12.13300 KGS
10 UAH24.26600 KGS
20 UAH48.53200 KGS
50 UAH121.33000 KGS
100 UAH242.66000 KGS
250 UAH606.65000 KGS
500 UAH1213.30000 KGS
1000 UAH2426.60000 KGS
2000 UAH4853.20000 KGS
5000 UAH12133.00000 KGS
10000 UAH24266.00000 KGS