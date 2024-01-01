Kırgızistan somundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile KGS → UAH çevirin

1.000 kgs
423,49 uah

1.00000 KGS = 0.42349 UAH

08:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85511.0732589.10961.452481.652040.94838518.3071
1 GBP1.1694511.2551104.2081.698591.931961.1090921.409
1 USD0.931750.796749183.02781.353351.539290.8836517.0576
1 INR0.01122210.009596170.012044210.01630.01853950.01064280.205444

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Kırgızistan somundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Ukrayna Grivnası
1 KGS0.42349 UAH
5 KGS2.11743 UAH
10 KGS4.23486 UAH
20 KGS8.46972 UAH
50 KGS21.17430 UAH
100 KGS42.34860 UAH
250 KGS105.87150 UAH
500 KGS211.74300 UAH
1000 KGS423.48600 UAH
2000 KGS846.97200 UAH
5000 KGS2117.43000 UAH
10000 KGS4234.86000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Kırgızistan Somu
1 UAH2.36135 KGS
5 UAH11.80675 KGS
10 UAH23.61350 KGS
20 UAH47.22700 KGS
50 UAH118.06750 KGS
100 UAH236.13500 KGS
250 UAH590.33750 KGS
500 UAH1180.67500 KGS
1000 UAH2361.35000 KGS
2000 UAH4722.70000 KGS
5000 UAH11806.75000 KGS
10000 UAH23613.50000 KGS