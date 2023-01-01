دينار أردني إلى شلن تنزاني

تحويل JOD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٣٬٥٣٣٬١٥٠ tzs

1.00000 JOD = 3533.15000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 16:20 UTC
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JOD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.60481.43681.661160.963418.3194
1GBP1.1534711.22935102.2011.657291.916071.1112521.1306
1USD0.938250.813438183.13451.34811.55860.90417.1884
1INR0.01128610.00978460.012028710.01621590.0187480.01087390.206754

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الشلن التنزاني
1 JOD3533.15000 TZS
5 JOD17665.75000 TZS
10 JOD35331.50000 TZS
20 JOD70663.00000 TZS
50 JOD176657.50000 TZS
100 JOD353315.00000 TZS
250 JOD883287.50000 TZS
500 JOD1766575.00000 TZS
1000 JOD3533150.00000 TZS
2000 JOD7066300.00000 TZS
5000 JOD17665750.00000 TZS
10000 JOD35331500.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الدينار الأردني
1 TZS0.00028 JOD
5 TZS0.00142 JOD
10 TZS0.00283 JOD
20 TZS0.00566 JOD
50 TZS0.01415 JOD
100 TZS0.02830 JOD
250 TZS0.07076 JOD
500 TZS0.14152 JOD
1000 TZS0.28303 JOD
2000 TZS0.56607 JOD
5000 TZS1.41517 JOD
10000 TZS2.83034 JOD