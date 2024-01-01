ألف شلن تنزاني إلى دينار أردني

تحويل TZS إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.278 jod

1.000 TZS = 0.0002778 JOD

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٣٨٢٫٨٢٢٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٨٦٢٫١٧٢٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٢٦١٫٣٩٣٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٦١٢٫٣٤٥٤٫٧٣٣٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الدينار الأردني
1 TZS٠٫٠٠٠٢٨ JOD
5 TZS٠٫٠٠١٣٩ JOD
10 TZS٠٫٠٠٢٧٨ JOD
20 TZS٠٫٠٠٥٥٦ JOD
50 TZS٠٫٠١٣٨٩ JOD
100 TZS٠٫٠٢٧٧٨ JOD
250 TZS٠٫٠٦٩٤٤ JOD
500 TZS٠٫١٣٨٨٨ JOD
1000 TZS٠٫٢٧٧٧٦ JOD
2000 TZS٠٫٥٥٥٥٢ JOD
5000 TZS١٫٣٨٨٨٠ JOD
10000 TZS٢٫٧٧٧٦٠ JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / الشلن التنزاني
1 JOD٣٬٦٠٠٫٢٣٠٠٠ TZS
5 JOD١٨٬٠٠١٫١٥٠٠٠ TZS
10 JOD٣٦٬٠٠٢٫٣٠٠٠٠ TZS
20 JOD٧٢٬٠٠٤٫٦٠٠٠٠ TZS
50 JOD١٨٠٬٠١١٫٥٠٠٠٠ TZS
100 JOD٣٦٠٬٠٢٣٫٠٠٠٠٠ TZS
250 JOD٩٠٠٬٠٥٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 JOD١٬٨٠٠٬١١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 JOD٣٬٦٠٠٬٢٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 JOD٧٬٢٠٠٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 JOD١٨٬٠٠١٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 JOD٣٦٬٠٠٢٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS