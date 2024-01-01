Ürdün dinarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile JOD → TZS çevirin

1.000 jod
3.574.890 tzs

1.00000 JOD = 3574.89000 TZS

07:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855571.0733589.12531.453691.652830.9486518.3181
1 GBP1.1688111.25455104.1711.69911.931861.1087921.4105
1 USD0.93170.797099183.03471.354351.539880.8838517.0663
1 INR0.01122020.009599580.012043210.01631070.01854510.01064430.205532

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Ürdün dinarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Tanzanya Şilini
1 JOD3574.89000 TZS
5 JOD17874.45000 TZS
10 JOD35748.90000 TZS
20 JOD71497.80000 TZS
50 JOD178744.50000 TZS
100 JOD357489.00000 TZS
250 JOD893722.50000 TZS
500 JOD1787445.00000 TZS
1000 JOD3574890.00000 TZS
2000 JOD7149780.00000 TZS
5000 JOD17874450.00000 TZS
10000 JOD35748900.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Ürdün Dinarı
1 TZS0.00028 JOD
5 TZS0.00140 JOD
10 TZS0.00280 JOD
20 TZS0.00559 JOD
50 TZS0.01399 JOD
100 TZS0.02797 JOD
250 TZS0.06993 JOD
500 TZS0.13986 JOD
1000 TZS0.27973 JOD
2000 TZS0.55946 JOD
5000 TZS1.39864 JOD
10000 TZS2.79729 JOD