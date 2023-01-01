20 Tanzanya şilininden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile TZS → JOD çevirin

20 tzs
0,006 jod

1.00000 TZS = 0.00028 JOD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 JOD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Ürdün Dinarı
1 TZS0.00028 JOD
5 TZS0.00141 JOD
10 TZS0.00282 JOD
20 TZS0.00565 JOD
50 TZS0.01412 JOD
100 TZS0.02825 JOD
250 TZS0.07062 JOD
500 TZS0.14123 JOD
1000 TZS0.28247 JOD
2000 TZS0.56494 JOD
5000 TZS1.41235 JOD
10000 TZS2.82470 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Tanzanya Şilini
1 JOD3540.20000 TZS
5 JOD17701.00000 TZS
10 JOD35402.00000 TZS
20 JOD70804.00000 TZS
50 JOD177010.00000 TZS
100 JOD354020.00000 TZS
250 JOD885050.00000 TZS
500 JOD1770100.00000 TZS
1000 JOD3540200.00000 TZS
2000 JOD7080400.00000 TZS
5000 JOD17701000.00000 TZS
10000 JOD35402000.00000 TZS