دينار أردني إلى كيب لاوي

تحويل JOD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٢٨٬١٤٥٬٣٠٠ lak

1.00000 JOD = 28145.30000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 16:13 UTC
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JOD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.437231.661030.9631518.3043
1GBP1.1536711.2296102.2221.658121.916311.1111621.1174
1USD0.938250.813273183.13451.34851.558480.903617.1742
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622070.01874650.01086910.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / كيب لاوسي
1 JOD28145.30000 LAK
5 JOD140726.50000 LAK
10 JOD281453.00000 LAK
20 JOD562906.00000 LAK
50 JOD1407265.00000 LAK
100 JOD2814530.00000 LAK
250 JOD7036325.00000 LAK
500 JOD14072650.00000 LAK
1000 JOD28145300.00000 LAK
2000 JOD56290600.00000 LAK
5000 JOD140726500.00000 LAK
10000 JOD281453000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الدينار الأردني
1 LAK0.00004 JOD
5 LAK0.00018 JOD
10 LAK0.00036 JOD
20 LAK0.00071 JOD
50 LAK0.00178 JOD
100 LAK0.00355 JOD
250 LAK0.00888 JOD
500 LAK0.01776 JOD
1000 LAK0.03553 JOD
2000 LAK0.07106 JOD
5000 LAK0.17765 JOD
10000 LAK0.35530 JOD