دولار جامايكي إلى روفيا مالديفية

تحويل JMD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٩٩٫٤٢ mvr

1.00000 JMD = 0.09942 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:1 UTC
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JMD إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0663588.65051.438081.660980.963218.3094
1GBP1.1532711.22975102.2351.658441.91551.1108321.1151
1USD0.93780.813173183.13451.34861.557630.9032517.1702
1INR0.01128030.009781420.012028710.01622190.01873630.01086490.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / روفيا جزر المالديف
1 JMD0.09942 MVR
5 JMD0.49711 MVR
10 JMD0.99421 MVR
20 JMD1.98842 MVR
50 JMD4.97106 MVR
100 JMD9.94212 MVR
250 JMD24.85530 MVR
500 JMD49.71060 MVR
1000 JMD99.42120 MVR
2000 JMD198.84240 MVR
5000 JMD497.10600 MVR
10000 JMD994.21200 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار جامايكي
1 MVR10.05820 JMD
5 MVR50.29100 JMD
10 MVR100.58200 JMD
20 MVR201.16400 JMD
50 MVR502.91000 JMD
100 MVR1005.82000 JMD
250 MVR2514.55000 JMD
500 MVR5029.10000 JMD
1000 MVR10058.20000 JMD
2000 MVR20116.40000 JMD
5000 MVR50291.00000 JMD
10000 MVR100582.00000 JMD