Jamaika dolarından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile JMD → MVR çevirin

1.000 jmd
98,60 mvr

1.00000 JMD = 0.09860 MVR

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1051.539531.34730.9312519.01260.79641.35415
1 JPY0.00666210.01025630.008975720.006204050.1266620.005305620.00902135
1 AUD0.6495597.500710.8751390.60490812.34960.5173020.879588
1 SGD0.742225111.4121.1426810.69121414.11160.5911081.00508

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Jamaika dolarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

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JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Maldivler Rufiyaası
1 JMD0.09860 MVR
5 JMD0.49298 MVR
10 JMD0.98596 MVR
20 JMD1.97193 MVR
50 JMD4.92982 MVR
100 JMD9.85964 MVR
250 JMD24.64910 MVR
500 JMD49.29820 MVR
1000 JMD98.59640 MVR
2000 JMD197.19280 MVR
5000 JMD492.98200 MVR
10000 JMD985.96400 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Jamaika Doları
1 MVR10.14240 JMD
5 MVR50.71200 JMD
10 MVR101.42400 JMD
20 MVR202.84800 JMD
50 MVR507.12000 JMD
100 MVR1014.24000 JMD
250 MVR2535.60000 JMD
500 MVR5071.20000 JMD
1000 MVR10142.40000 JMD
2000 MVR20284.80000 JMD
5000 MVR50712.00000 JMD
10000 MVR101424.00000 JMD