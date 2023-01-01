جنيه جيرزي إلى يوان صيني

تحويل JEP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
9034.19 cny

1.00000 JEP = 9.03419 CNY

Mid-market exchange rate at 20:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0957591.31431.492361.658470.964718.8262
1 GBP1.152611.26295105.2481.720071.911531.1119221.6989
1 USD0.912650.791797183.3351.361951.513550.8802517.1811
1 INR0.01095120.009501370.011999810.01634310.01816220.01056280.206169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Chinese Yuan RMB
1 JEP9.03419 CNY
5 JEP45.17095 CNY
10 JEP90.34190 CNY
20 JEP180.68380 CNY
50 JEP451.70950 CNY
100 JEP903.41900 CNY
250 JEP2258.54750 CNY
500 JEP4517.09500 CNY
1000 JEP9034.19000 CNY
2000 JEP18068.38000 CNY
5000 JEP45170.95000 CNY
10000 JEP90341.90000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جيرسي
1 CNY0.11069 JEP
5 CNY0.55346 JEP
10 CNY1.10691 JEP
20 CNY2.21382 JEP
50 CNY5.53455 JEP
100 CNY11.06910 JEP
250 CNY27.67275 JEP
500 CNY55.34550 JEP
1000 CNY110.69100 JEP
2000 CNY221.38200 JEP
5000 CNY553.45500 JEP
10000 CNY1106.91000 JEP