Jersey poundundan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile JEP → CNY çevirin

1.000 jep
9.036,24 cny

1.00000 JEP = 9.03624 CNY

07:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544751.0733589.10321.453581.653470.94881518.3319
1 GBP1.1703111.25615104.2781.701141.935071.1104121.4539
1 USD0.931650.796083183.01411.354251.540480.8839517.0791
1 INR0.01122290.009589740.012046110.01631350.01855680.01064820.205737

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Jersey poundundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Çin Yuanı RMB
1 JEP9.03624 CNY
5 JEP45.18120 CNY
10 JEP90.36240 CNY
20 JEP180.72480 CNY
50 JEP451.81200 CNY
100 JEP903.62400 CNY
250 JEP2259.06000 CNY
500 JEP4518.12000 CNY
1000 JEP9036.24000 CNY
2000 JEP18072.48000 CNY
5000 JEP45181.20000 CNY
10000 JEP90362.40000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Jersey poundu
1 CNY0.11066 JEP
5 CNY0.55332 JEP
10 CNY1.10665 JEP
20 CNY2.21330 JEP
50 CNY5.53325 JEP
100 CNY11.06650 JEP
250 CNY27.66625 JEP
500 CNY55.33250 JEP
1000 CNY110.66500 JEP
2000 CNY221.33000 JEP
5000 CNY553.32500 JEP
10000 CNY1106.65000 JEP