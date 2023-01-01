Jerseypund till kinesiska yuan renminbi

Konvertera JEP till CNY med den verkliga valutakursen

1 000 jep
9 029,48 cny

1.00000 JEP = 9.02948 CNY

Mid-market exchange rate at 14:06
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.866651.094391.20471.492461.657780.963218.6859
1 GBP1.1538711.2627105.241.722131.912891.1114121.5615
1 USD0.913850.791954183.34521.363851.514920.880217.0757
1 INR0.01096440.009502090.011998310.01636390.01817650.01056090.204879

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Så här konverterar du Jerseypund till kinesiska yuan renminbi

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och CNY i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till CNY och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

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Växelkurser Jerseypund/Chinese Yuan RMB
1 JEP9.02948 CNY
5 JEP45.14740 CNY
10 JEP90.29480 CNY
20 JEP180.58960 CNY
50 JEP451.47400 CNY
100 JEP902.94800 CNY
250 JEP2257.37000 CNY
500 JEP4514.74000 CNY
1000 JEP9029.48000 CNY
2000 JEP18058.96000 CNY
5000 JEP45147.40000 CNY
10000 JEP90294.80000 CNY
Växelkurser Chinese Yuan RMB/Jerseypund
1 CNY0.11075 JEP
5 CNY0.55374 JEP
10 CNY1.10748 JEP
20 CNY2.21496 JEP
50 CNY5.53740 JEP
100 CNY11.07480 JEP
250 CNY27.68700 JEP
500 CNY55.37400 JEP
1000 CNY110.74800 JEP
2000 CNY221.49600 JEP
5000 CNY553.74000 JEP
10000 CNY1107.48000 JEP