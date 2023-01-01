2000 Jerseypund till kinesiska yuan renminbi

Konvertera JEP till CNY med den verkliga valutakursen

2000 jep
18039.44 cny

1.00000 JEP = 9.01972 CNY

Mid-market exchange rate at 16:13
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86721.093691.15541.491941.657470.963718.7575
1 GBP1.1531411.26115105.1211.720521.911411.1112821.6314
1 USD0.91440.792927183.35351.364251.515610.881217.1521
1 INR0.01097030.009512820.011997110.0163670.01818290.01057180.205775

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du Jerseypund till kinesiska yuan renminbi

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och CNY i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till CNY och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

JEP till USD

JEP till EUR

JEP till GBP

JEP till INR

JEP till JPY

JEP till RUB

JEP till AUD

JEP till ZAR

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Jerseypund/Chinese Yuan RMB
1 JEP9.01972 CNY
5 JEP45.09860 CNY
10 JEP90.19720 CNY
20 JEP180.39440 CNY
50 JEP450.98600 CNY
100 JEP901.97200 CNY
250 JEP2254.93000 CNY
500 JEP4509.86000 CNY
1000 JEP9019.72000 CNY
2000 JEP18039.44000 CNY
5000 JEP45098.60000 CNY
10000 JEP90197.20000 CNY
Växelkurser Chinese Yuan RMB/Jerseypund
1 CNY0.11087 JEP
5 CNY0.55434 JEP
10 CNY1.10868 JEP
20 CNY2.21736 JEP
50 CNY5.54340 JEP
100 CNY11.08680 JEP
250 CNY27.71700 JEP
500 CNY55.43400 JEP
1000 CNY110.86800 JEP
2000 CNY221.73600 JEP
5000 CNY554.34000 JEP
10000 CNY1108.68000 JEP