جنيه مانكس إلى روبية سريلانكي

تحويل IMP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
415537 lkr

1.00000 IMP = 415.53700 LKR

Mid-market exchange rate at 20:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492291.658020.964418.8258
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720211.911251.111721.7011
1 USD0.912650.791734183.3351.361951.51320.880217.1815
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634310.01815810.01056220.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / روبية سريلانكية
1 IMP415.53700 LKR
5 IMP2077.68500 LKR
10 IMP4155.37000 LKR
20 IMP8310.74000 LKR
50 IMP20776.85000 LKR
100 IMP41553.70000 LKR
250 IMP103884.25000 LKR
500 IMP207768.50000 LKR
1000 IMP415537.00000 LKR
2000 IMP831074.00000 LKR
5000 IMP2077685.00000 LKR
10000 IMP4155370.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه جزيرة مان
1 LKR0.00241 IMP
5 LKR0.01203 IMP
10 LKR0.02407 IMP
20 LKR0.04813 IMP
50 LKR0.12033 IMP
100 LKR0.24065 IMP
250 LKR0.60163 IMP
500 LKR1.20326 IMP
1000 LKR2.40652 IMP
2000 LKR4.81304 IMP
5000 LKR12.03260 IMP
10000 LKR24.06520 IMP