سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 20.1651 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.208% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.019% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 20.2835 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 20.1531 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.490%.