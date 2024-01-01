История обменного курса гаитянский гурд–танзанийские шиллинги

Обменный курс гаитянский гурд/танзанийские шиллинги сейчас составляет 20,265, отражая изменение в размере 0.604% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.860% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 20,308, и минимумом, равным 20,076, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.657% уменьшение стоимости.