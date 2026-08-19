سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 0.243616 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.126% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.988% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 0.246522 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.243087 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.311%.