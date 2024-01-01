История обменного курса гаитянский гурд–новые тайваньские доллары

Обменный курс гаитянский гурд/новые тайваньские доллары сейчас составляет 0,249, отражая изменение в размере 0.491% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.965% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,249, и минимумом, равным 0,246, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.428% увеличение стоимости.