سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الدينار التونسي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 0.0222404 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.393% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.661% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 0.022439 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0222327 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.473%.