سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 0.0704528 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.049% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.051% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 0.0705279 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.0702237 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.374%.