История обменного курса гаитянский гурд–таджикские сомони

Обменный курс гаитянский гурд/таджикские сомони сейчас составляет 0,081, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.057% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/таджикские сомони колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,082, и минимумом, равным 0,081, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.180% уменьшение стоимости.