سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 0.123317 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.487% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.307% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 0.124412 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.122939 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.759%.