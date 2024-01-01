История обменного курса гаитянский гурд–эсватинские эмалангени

Обменный курс гаитянский гурд/эсватинские эмалангени сейчас составляет 0,139, отражая изменение в размере 0.422% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.798% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,139, и минимумом, равным 0,136, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.565% увеличение стоимости.