سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.288572 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.245% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.021% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.290018 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.287783 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.556%.