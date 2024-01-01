История обменного курса гаитянский гурд–суринамские доллары

Обменный курс гаитянский гурд/суринамские доллары сейчас составляет 0,224, отражая изменение в размере 0.823% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.129% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/суринамские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,228, и минимумом, равным 0,223, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.148% увеличение стоимости.