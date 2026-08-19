سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 0.00561941 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.703% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.647% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 0.00568707 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00561941 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.529%.