История обменного курса гаитянский гурд–фунты острова Святой Елены

Обменный курс гаитянский гурд/фунты острова Святой Елены сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере 0.495% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.029% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/фунты острова Святой Елены колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.469% уменьшение стоимости.