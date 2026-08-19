سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 0.0723642 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.603% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.400% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 0.0733097 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0723642 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.538%.