История обменного курса гаитянский гурд–шведские кроны

Обменный курс гаитянский гурд/шведские кроны сейчас составляет 0,081, отражая изменение в размере 0.746% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.350% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/шведские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,081, и минимумом, равным 0,080, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.502% уменьшение стоимости.