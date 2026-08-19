سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 0.0310216 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.057% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.678% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 0.0312971 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0309729 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.221%.