История обменного курса гаитянский гурд–малайзийские ринггиты

Обменный курс гаитянский гурд/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,035, отражая изменение в размере 0.214% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.319% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,036, и минимумом, равным 0,035, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.428% увеличение стоимости.