История обменного курса малазийский ринггит–гаитянские гурды

Обменный курс малазийский ринггит/гаитянские гурды сейчас составляет 28,133, отражая изменение в размере 0.394% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.303% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 28,263, и минимумом, равным 28,011, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.426% уменьшение стоимости.