سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 0.129876 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.411% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.428% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 0.130566 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.129876 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.289%.