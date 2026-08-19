سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 0.11644 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.696% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.016% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 0.117324 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.116419 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.699%.